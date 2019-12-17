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Арарат Мирзоян посетил одну из воинских частей Армии обороны Республики Арцах

Арарат Мирзоян посетил одну из воинских частей Армии обороны Республики Арцах

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян посетил одну из воинских частей Армии обороны Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, Мирзоян написал об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Мы посетили воинскую часть Армии обороны. Мы вновь убедились в том, что новая система питания для военных внесла существенные и ощутимые изменения в воинскую часть. Мы также видели восстановленные здания, которые обеспечивают современные и комфортные условия проживания для военнослужащих. Желаю хорошей службы всем солдатам», - написал Мирзоян.

 




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