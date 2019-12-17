Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян посетил одну из воинских частей Армии обороны Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, Мирзоян написал об этом на своей официальной странице в Facebook.

«Мы посетили воинскую часть Армии обороны. Мы вновь убедились в том, что новая система питания для военных внесла существенные и ощутимые изменения в воинскую часть. Мы также видели восстановленные здания, которые обеспечивают современные и комфортные условия проживания для военнослужащих. Желаю хорошей службы всем солдатам», - написал Мирзоян.