Президент Армении принял независимого депутата Армана Бабаджаняна

Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 декабря принял независимого депутата Национального Собрания Армана Бабаджаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, депутат представил информацию о своей парламентской деятельности в течение года в качестве члена Постоянной комиссии НС по международным отношениям, коснулся роли парламентской дипломатии.

Стороны также обсудили президентские инициативы, в том числе различные международные мероприятия, запланированные в Армении в следующем году.