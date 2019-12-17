Время в Ереване: 11:07:36,   18 Декабрь

Президент Армении принял независимого депутата Армана Бабаджаняна

Президент Армении принял независимого депутата Армана Бабаджаняна

Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 декабря принял независимого депутата Национального Собрания Армана Бабаджаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, депутат представил информацию о своей парламентской деятельности в течение года в качестве члена Постоянной комиссии НС по международным отношениям, коснулся роли парламентской дипломатии. 

Стороны также обсудили президентские инициативы, в том числе различные международные мероприятия, запланированные в Армении в следующем году.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации