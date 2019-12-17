Президент принял представителей партии «Просвещенная Армения»

Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 декабря провел встречу с главой фракции Национального Собрания «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и членами фракции Мане Тандилян и Тароном Симоняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на встрече были представлены информацию о деятельности фракции «Просвещенная Армения» в течение года, законотворческую деятельность, а также собеседники обменялись мнениями по вопросам политических, экономических и международных отношений.

Президент Саркисян представил информацию о различных президентских инициативах.