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Президент принял представителей партии «Просвещенная Армения»

Президент принял представителей партии «Просвещенная Армения»

Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 декабря провел встречу с главой фракции Национального Собрания «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и членами фракции Мане Тандилян и Тароном Симоняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении,  на встрече были представлены информацию о деятельности фракции «Просвещенная Армения» в течение года, законотворческую деятельность, а также собеседники обменялись мнениями по вопросам политических, экономических и международных отношений.

Президент Саркисян представил информацию о различных президентских инициативах.




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БелТА

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