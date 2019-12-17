СМИ: на акции протеста в Нанте полиция применила слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов во французском городе Нант на западе страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Ouest France.

Жители Парижа и других французских городов, в частности Ниццы, Нанта, Руана, Марселя, Лиона, Бордо и других, во вторник снова вышли на улицы, чтобы в очередной раз выразить свое недовольство предложенной властями страны пенсионной реформой.

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.