Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к Дженнифер Энистон

Американский актер Брэд Питт пришел на рождественскую вечеринку к своей бывшей жене Дженнифер Энистон, которая состоялась в эту субботу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает People.

Дженнифер всегда любила ежегодный праздник по украшению елки, как и Рождество. Поэтому, как обычно, у нее собралась большая компания, — рассказал источник изданию, — Что касается Питта, то они общаются и поддерживают дружеские отношения.

Кроме голливудского актера на вечеринке у Энистон были Гвинет Пэлтроу, Кейт Хадсон, Джимми Киммел и другие.

В феврале Брэд Питт также приходил поздравить бывшую супругу с 50-летием. Отмечали его в одном из отелей Лос-Анджелеса.

Актеры были женаты пять лет с 2000 по 2005 год, пока Питт не встретился на съемочной площадке боевика "Мистер и миссис Смит" с Анджелиной Джоли.