Правительство Армении продолжает переговоры с Google и PayPal, целью которых является армянофикация ряда услуг, предоставляемых этими компаниями. В ответ на вопрос Арменпресс об этом сказал 17 декабря министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян.

«У нас есть несколько проблем с YouTube, Google Maps, PayPal и Google Play. Мы ведем серьезную работу в этих направлениях, сотрудничаем с диаспорой. Те из наших соотечественников диаспоры, которые работают в этих организациях, также вовлечены в эту деятельность. Это рабочий процесс, в настоящий момент я не могу давать оценки, но если мы пойдем с такой скоростью, мы скоро достигнем результатов», - сказал Аршакян.

На вопрос, вероятно ли, что результаты будут уже в 2020 году, министр ответил, что да, есть такая вероятность.