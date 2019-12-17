Время в Ереване: 11:07:36,   18 Декабрь

Гарник Айрапетян освобожден от должности генерального секретаря министерства обороны

Гарник Айрапетян освобожден от должности генерального секретаря министерства обороны

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гарник Айрапетян освобожден от должности генерального секретаря министерства обороны. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства e-gov.am.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации