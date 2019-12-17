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В США по меньшей мере три человека погибли из-за торнадо

В США по меньшей мере три человека погибли из-за торнадо

По меньшей мере три человека погибли и более 10 пострадали на юге США в результате мощного грозового фронта, принесшего с собой торнадо. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Как сообщили местные власти, один человек погиб, предположительно, в результате торнадо, ударившего по его дому в штате Луизиана. Еще два человека погибли в штате Алабама.

По данным телеканала CNN, в понедельник вечером на южные регионы США в общей сложности обрушились более 20 торнадо, которые вырывали с корнями деревья и повредили множество строений.

Местные власти сообщают, что пострадавших может быть гораздо больше, так как во многие районы, которые сильнее всего пострадали от стихии, команды спасателей пока не смогли добраться. 

 

 




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БелТА

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