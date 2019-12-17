Азиатские индексы - 17-12-19
ТОКИО, 17 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 24066.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.59% и составил 1747.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.27% и составил 3022.42 пункта, а HANG SENG вырос на 1.22% и составил 27843.71 пункта.
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