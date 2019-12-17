В Дилижанской школе UWC стартовала программа технологических стартапов диаспоры “Потенциал”

В Дилижанской международной школе UWC стартовала программа технологических стартапов диаспоры “Потенциал”, совместно осуществляемая Министерством высокотехнологичной промышленности РА и Офисом главного уполномоченный по делам диаспоры РА. Как передает Арменпресс, уже во второй раз в программе участвуют 80 участников из 47 технологических стартапов из 17 стран мира.

“Мы собираемся уже во второй раз, чтобы дать старт программе “Потенциал”. Эта программа имеет два важных компонента - это развитие экономики посредством стартапов и репатриация. Сегодня мы становимся свидетелями еще одного вида репатриации. Фактически, люди, которые могут реализовать свой стартап в любой стране мира, предпочитают это делать в Армении. Это уже большая победа для нас”, - сказал главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян.

Лучшие из участников 4-дневной программы получат гранты, которые смогут использовать для реализации своих стартапов.

“Мы констатировали очень важную вещь, что каждый армянин диаспоры в своем уме, сердце и душе всегда имеет одну мечту, в конце концов, каким-то образом обратиться к своей матери-земле. Мы дали прекрасную возможность людям, у которых были такие намерения, финансировать создание стартапа в Армении. Это касается тех людей, которые имеют инновационные мысли, которые каким-либо образом хотят обратиться к своей матери - земле, которые ищут новые возможности”, - отметил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Призовой фонд программы составляет 80 млн драмов, из которых стартапам будут предоставлены гранты в размере 15 - 30 тысяч долларов США. От стартапов, заслуживших призы, потребуется зарегистрировать свой стартап в Армении. Программа технологических стартапов диаспоры “Потенциал” завершится 20 декабря.