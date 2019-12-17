Компания Google опубликовала список самых желаемых в мире мест для путешествий, проанализировав поисковые запросы пользователей за 2019 год. Полные результаты исследования «Год в поиске 2019» опубликованы на странице Google Trends, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Так, первую строчку в рейтинге заняло островное государство Мальдивы, а сразу за ним последовала Япония и остров Бора-Бора во Французской Полинезии. В списке топ-5 также оказались город Лас-Вегас и столица Мексики Мехико.

Кроме того, в рейтинг вошли штат Аляска, Новый Орлеан, штат Калифорния, Нью-Йорк и Коста-Рика.