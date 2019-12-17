Обслуживание государственного долга Армении осуществляется опережающими темпами

На совещании в правительстве под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна была обсуждена заявка Министерства финансов на бюджетные ассигнования 2020 года. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Министр финансов Атом Джанджугазян доложил, что в Минфине за прошедший период был продолжен процесс оптимизации, число штатов вместо 556 человек 2018 года составило 382, снизившись на 31%. За это время существенно был оптимизирован и служебный автопарк ведомства. Из 17 служебных автомобилей были сократщены 13.

Затем Атом Джанджугазян коснулся обслуживания государственного долга, подчеркнув, что он осуществляется опережающими темпами. Наша страна считается государством с небольшим долгом, и ожидается, что к 2020 году соотношение госдолг - ВВП будет ниже 50%.

В ходе обсуждения были затронуты также и возможности развития рынка ценных бумаг и предстоящие задачи, процесс реализации реформ в системе закупок и другие темы финансовой сферы.