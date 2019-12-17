СМИ: в Вене трех мужчин подозревают в планировании теракта на ярмарке

Трех мужчин подозревают в планировании терактов на рождественской ярмарке в Вене, а также в Зальцбурге и других городах Европы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает австрийское издание Kurier со ссылкой на источники.

Как пишет газета, один из предполагаемых злоумышленников Серго П. уже отбывает трехлетний срок в австрийской тюрьме Хиртенберг по обвинению в членстве в террористической организации. По некоторым данным, пишет газета, он собирался сбежать и затем спланировать серию терактов в городах Европы.

Двое предполагаемых сообщников Серго П. были задержаны на прошлой неделей и сейчас находятся под стражей. Сообщается, что они могли поддерживать контакт с главным подозреваемым по телефону, что было незаконно.