Вице-председатель КГД рассказал о теневом обороте некоторых газозаправочных станций до революции

Комитет по государственным доходам Армении выяснил, что до революции некоторые газозаправочные станции допускали нарушения реализации объема газа и погашения налоговых обязательств, в результате чего ущерб, нанесенный по 31 делу, касающемуся газозаправочных станций, составляет около 16,7 млрд. драмов. Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

“На данный момент в следственном управлении КГД расследуется 330 уголовных дел, нанесенный ущерб составляет 32 млрд драмов, из которых по 31 делу, касающемуся газозаправочных станций, ущерб составляет около 16,7 млрд драмов. Характер нарушений был обусловлен - реализацией газозаправочными станциями большего количества газа, сравнительный анализ данных, совершенный после революции, был совершенно другим. Это говорит о теневом обороте”, - сказал Ованнисян.

По его словам, Комитет государственных доходов, применяя возложенные на него законодательством функции относительно косвенного расчета налогов, обосновал и доказал, что ранее было реализовано больше газа, и этими методами рассчитал и выдвинул дополнительные налоговые обязательства.

В настоящее время акты проверки по указанным налоговым обязательствам находятся в судебном разбирательстве, уголовные дела находятся на стадии предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.