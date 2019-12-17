Ученые рассказали о пользе перца чили

Итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed выяснили, что регулярное употребление перца чили способно снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Пресс-релиз исследования опубликован на EurekAlert!, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В нем приняли участие почти 23 тысячи человек, за состоянием которых наблюдали в течении восьми лет.

Выяснилось, что люди, которые ели красный острый перец не менее четырех раз в неделю, на 40 процентов реже умирали от сердечного приступа и более чем на 50 — от заболеваний сосудов головного мозга по сравнению с теми, кто редко употреблял этот продукт или вообще от него отказался.

Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят понять механизм влияния перца на организм.