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Правительство Армении предоставит государственную стипендию для обучения в Силиконовой долине

Правительство Армении предоставит государственную стипендию для обучения в Силиконовой долине

Правительство Армении предоставит государственную стипендию для обучения в Школе предпринимательства Дрепера в Силиконовой долине США.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 17 декабря сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Мы во главе с премьер-министром недавно были в Силиконовой долине. Мы достигли очень важной договоренности: правительство РА впервые предоставит армянской молодежи государственную стипендию для учебы в Силиконовой долине. Все расходы исключительной образовательной программы будет покрывать предприниматели, связанные с обучением. Желающие смогит обратится к этой программе, и получить возможность 7-недельного обучения в Университете Дрепера”, - сказал Аршакян.

Министр отметил, что в Университете Дрепера преподают известные и успешные предприниматели.




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БелТА

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