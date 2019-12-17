ЕС выразил удовлетворение прогрессом Армении в процессе осуществления реформ

Второе заседание Комитета по партнерству между ЕС и Арменией, созданного в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (SAPP), состоялось в Брюсселе 16 декабря. Об этом Арменпресс сообщили в Делегации ЕС в Армении.

Соглашение играет важную роль в осуществлении реформ, созвучных амбициозному и долгосрочному стратегическому видению правительства РА и модернизации страны.

Европейский союз выразил удовлетворение прогрессом в реализации Арменией повестки реформ, в частности, в направлении новых судебных и антикоррупционных стратегий. В то же время между Евросоюзом и Арменией существует успешное сотрудничество и в рамках диалога ЕС-РА по юстиции. Сторона ЕС подчеркнула продолжение реформ, осуществляющих Арменией, в том числе и с точки зрения обеспечения защиты прав человека. Реформы должны соответствовать основным принципам верховенства права и основываться на всеобъемлющем диалоге и партнерстве со всеми заинтересованными сторонами, включая и гражданское общество. Как ключевой партнер реформ Армении, ЕС готов предоставить необходимую экспертную и финансовую помощь для разработки и реализации реформ, а также усиления возможностей правительства в направлении сближения стандартов ЕС.

Комитет партнерства также обсудил ход реализации программ в сферах транспорта, энергетики и окружающей среды, направив их на организацию более детальных обсуждений на уровне экспертов в рамках подкомитета ЕС-Армения по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климатических действий и гражданской обороны, который состоится в марте 2020 года в Ереване.

Между ЕС и Арменией будет продолжен диалог вокруг образовательных реформ. Стороны будут последовательны и в вопросе сотрудничества в области исследований в рамках программы “Горизонт 2020” и начнут консультации по программе “Горизонт Европа”. Более того, ЕС и Армения рассмотрят возможности разработки программы стратегии и плана действий молодежи.

Были обсуждены также и вопросы экономического развития, безопасности, Восточного партнерства и региональных развитий.

На заседании сопредседательствовали заместитель генерального директора Европейской службы внешних действий по Европе и Центральной Азии Люк Девин и заместитель министра иностранных дел Республики Армения Авет Адонц.