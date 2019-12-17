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Увеличилось число выявленных случаев контрабанды

Увеличилось число выявленных случаев контрабанды

В Армении в январе - ноябре 2019 года увеличились случаи выявления контрабанды сотрудниками КГД, осуществляющими пограничный контроль. Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

 “Следственным управлением КГД в январе - ноябре 2019 года в производство было принято 774 уголовных дела по налоговым преступлениям и контрабанде, в том числе оставшихся и с прошлого года (556 уголовных дел, 218  таможенные дела), из  712 дел прошлого года - 543 уголовных, 169 - таможенных дел. В определенной степени возросли случаи контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, большая часть которых были раскрыты сотрудниками управления по борьбе с контрабандой КГД, осуществляющего пограничный контроль”, - сказал Ованнисян.

 По словам Ованнисяна, предполагается, что эти случаи всегда бывали, однако в настоящее время они раскрывается больше. Он назвал это результатом хорошей работы сотрудников управления КГД по борьбе с контрабандой.




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БелТА

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