Нерсес Харатян вынес на суд читателей историю любви - книгу “Ландыш”

Поэт, прозаик Нерсес Харатян, удостоенный ряда наград за произведения в детективном жанре, представил читателям книгу “Ландыш”, которая представляет историю любви, которая восходит к вечности.

Как передает Арменпресс, презентация книги состоялась 17 декабря в Союзе писателей Армении.

“Это история о паре, союз которой так и не состоялся. Это автобиографический роман. Словами трудно передать содержание, обязательно нужно прочитать. Кажется, о любви много говорят, и она не актуальна, но мир построен на любви, особенно любви мужчины и женщины”, - сказал Харатян и добавил, что эта история всегда была у него в мыслях и рано или поздно она должна была быть написана.

Автор подчеркнул, что героиня книги присутствует почти во всех его произведениях. Она -источник его вдохновения, его муза.

По словам председателя Союза писателей Эдварда Милитоняна, профессия, образ жизни Харатяна способствовали тому, чтобы он на основе своих исследований создавал сюжеты, интересующие людей, касающиеся правового, преступного мира. Любовные романы также очень интересны обществу, особенно когда есть любовные интриги, открытияия и т.д. Но в произведениях Харатяна привлекает и то, что, представляя истории, приправленные бытом, он часто применяет афористические мысли, которые, как бы являются вершинами историй, их заключениями”, - подчеркнул Милитонян, цитируя из книги следующее предложение: “Обстоятельства, сопровождающие человека по жизни, часто намного сильнее, чем он сам”.

Нерсес Харатян родился в 1947 году в городе Мегри Мегринского района. Окончил юридический факультет Ереванского государственного университета. Работал в системе прокуратуры РА. Прозаические и поэтические произведения Харатяна периодически публикуются в республиканской литературной прессе и журналах. Некоторые его произведения переведены на русский язык.

Известные произведения автора: “Полет вне времени”, “Кто убил Элен”, “Игра со смертью”, “Ты была чудом, жизнь!”, “Песни тоски”.