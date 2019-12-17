Рустам Бадасян встретился с председателем Офиса государственного контроля ОАЭ

Министр юстиции Рустам Бадасян в ходе визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу Даби встретился с председателем Офиса государственного контроля ОАЭ Харибом Саидом Аль-Амимом. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр выразил благодарность за отличную организацию 8-й сессии Конференции государств-членов Конвенции ООН против коррупции и теплый прием, затем обсудил со своим коллегой ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, которые касались тем и проблем в сфере международного сотрудничества, представляющих межгосударственный интерес.

Рустам Бадасян и Хариб Саид Аль-Амими достигли договоренности о расширении сотрудничества.