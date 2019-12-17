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Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала

Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала

Российская супермодель Ирина Шейк снялась для обложки модного журнала 7Hollywood. Ряд фотоснимков издание опубликовало на официальной странице вInstagram.

Модель примерила образы французского модельера Тьерри Мюглера, два из которых попали на обложку популярного журнала. Его наряды выбирает множество знаменитостей, в частности Ким Кардашьян, Леди Гага и Бейонсе. На одной обложке Шейк позирует в золотом металлическом корсете и чокере (ранее она надевала этот костюм для мартовского номера Glamour Italia). На другой — в черном прозрачном боди с подвязками, украшенным блестящими вставками,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 

 




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