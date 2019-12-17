КГД выявил случаи искусственного раздела бизнеса с целью меньших платежей налогов

Оперативное подразделение Комитета по государственным доходам Армении в январе - ноябре 2019 года обнаружило налогоплательщиков, действующих по взаимосогласованному принципу. 39 действующих предприятий искусственно распались на 96 налогоплательщиков с целью уплаты меньших налогов.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

Он отметил, что раздел одного и того же бизнеса на разные части преследует цель избежать уплаты налогов. В этом направлении оперативные подразделения вели следствия, и в 39 случаях было обосновано, что 96 налогоплательщиков осуществляли деятельность по взаимосогласованному принципу. Это означает, что 39 действующих предприятий были разделены между 96 налогоплательщиками с целью распределения объемов оборота и уклонения от налога на добавленную стоимость”,- сказал Ованнисян и добавил, что были рассчитаны дополнительные налоговые обязательства.

Отвечая на вопрос Арменпресс о том, не видят ли они дополнительных рисков в новой поправке, вступающей в силу с января 2020 года, согласно которой субъекты микропредприятий с оборотом до 24 млн драмов получают налоговые льготы, Ованнисян ответил, что они всегда видят риски. “Вследствие подобного законодательного изменения риски могут быть в том плане, что некоторые хозяйствующие субъекты могут искусственно уложиться в рамки функционирования системы микропредприятий и избавиться от налогов”, - сказал он и добавил, что их инспекционные работы будут направлены на выявление, обоснование и решение дальнейших процессов указанных рисков.