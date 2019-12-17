После голливудской премьеры "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в Сети появились отзывы первых зрителей, сообщает THR.

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.

На показе присутствовал режиссер Джей Джей Абрамс и ведущие актеры, включая Марка Хэмилла, Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Адама Драйвера и Оскара Айзека.

"Это удивительное кино. Оно понравится хейтерам "Последних джедаев", - написал в своем твиттере обозреватель THR Райан Паркер,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Во время показа было несколько моментов, которые вызвали восторг публики <…> Этот фильм ближе других к оригинальной трилогии", - рассказал @Ballmatthew.

"Скайуокер. Восход" возвращает нас к лучшим детским воспоминаниям о "Звездных войнах". Мне очень понравилось", - написал @Breznican.

"В этом фильме есть все, чего мы ждали и дальше больше, что не очень хорошо. Какие-то части мне понравились, какие-то - нет", - признался @GermainLussier.

Премьера ленты состоится 19 декабря, а первые официальные рецензии появятся 18 декабря.