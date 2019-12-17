Число подписчиков Netflix во всем мире составило 158,3 млн человек

Количество подписчиков сервиса потокового видео Netflix Inc. в мире составило 158,3 млн человек. Компания представила новые детальные данные об аудитории и выручке за пределами США, стремясь заострить внимание аналитиков и инвесторов Уолл-стрит на росте компании на других рынках.

Из этих данных следует, что с начала 2017 года число подписчиков Netflix в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, объединенных в одну группу, выросло более чем в два раза. Это крупнейшая для Netflix группа пределами США. Число подписчиков в Латинской Америке также существенно выросло, в то время как на долю Азии по-прежнему приходится незначительная часть бизнеса компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Рост аудитории сервиса в США долго был ключевым фактором для Уолл-стрит и основным драйвером роста акций компании, напоминает The Wall Street Journal. В последнее время он стал замедляться: в связи с усилившейся конкуренцией и появлением новых стриминговых сервисов.