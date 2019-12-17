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"Приемлемо все, кроме войны" - премьер Грузии

"Приемлемо все, кроме войны" - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил важность восстановления территориальной целостности страны с использованием всех возможных инструментов за исключением войны.

Гахария выступил на ежегодной встрече руководителей дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом в Тбилиси. Лозунгом конференции послов является "Грузия – страна-председатель Совета Европы. Для общих ценностей, прав и свобод",сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Приемлемо все, кроме войны. Наша политика должна быть "абсолютно холодной", разумной, и мы должны предпринять все шаги, чтобы раз и навсегда восстановить единство нашей страны. Мы должны сделать это и использовать все инструменты, кроме войны. Мы взяли это обязательство, и мы должны следовать и выполнять это обязательство", - заявил Гахария.



 




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