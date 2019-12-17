Полицейские обнаружили украденные зеркала автомобиля одного из дипломатических учреждений

Криминальные следователи центрального отдела Полиции Армении в ночь на 16 декабря обнаружили украденные боковые зеркала автомобиля марки “Мерседес”, находящегося на балансе одного из иностранных дипломатических учреждений. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Похитивший молодой человек продал их. Напомним, что 14 декабря около 11: 40 в центральное отделение полиции поступило сообщение о том, что украдены боковые зеркала автомобиля марки “Мерседес”, находящегося на балансе одного из иностранных дипломатических учреждений.

Криминальные следователи центрального отдела полиции, предприняв различные оперативные меры, установили личность лица, совершившего преступление. Житель Еревана, 16-летний молодой человек в центральном отделе полиции дал соответствующие показания. Обстоятельства выясняются следствием.