В отношении некоторых представителей шоу-бизнеса возбуждены уголовные дела

Около 10 представителей шоу-бизнеса уже задекларировали свои доходы, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя Комитета по государственным доходам Армении Эдвард Ованнисян.

“Многие представители шоу-бизнеса уже представили в налоговый орган декларации и выплатили налоговые обязательства, вытекающие из полученных ими доходов. В отношении некоторых представителей возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время находятся на стадии предварительного следствия”, - сказал Ованнисян.

Он не сообщил, сколько уголовных дел было возбуждено, однако отметил, что около 10 представителей шоу-бизнеса уже представили свои декларации.

Комитет государственных доходов с июня этого года начал применять жесткие методы в отношении тех представителей шоу-бизнеса, которые скрывают доходы и не декларируют их. В октябре КГД сообщил, что в числе певцов, представивших декларации (налоговые расчеты) в апреле этого года, свои доходы задекларировали Ивета Мукучян, Арсен Сафарян, Сильва Акопян, Альберт Симонян (Тата), Арман Ованнисян.