Мгер Григорян принял заместителя генерального секретаря ОРЭС

Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял заместителя генерального секретаря Организации развития экономического сотрудничества Людгера Шукнехта. Об этом Арменпресс сообщили в офисе премьер-министра.

Приветствуя Шукнехтка, вице-премьер-министр отметил важное значение конструктивного сотрудничества с ОРЭС на различных площадках. Вице-премьер-министр представил реализуемые и предстоящие реформы в направлении налогового администрирования и улучшения бизнес-среды.

Заместитель генерального секретаря Организации развития экономического сотрудничества Людгер Шукнехт, поблагодарив за прием, подчеркнул, что с Арменией сформировалось успешное сотрудничество и для ОРЭС очевидны шаги правительства, направленные на развитие страны.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность членства Армении в инклюзивной платформе ОРЭС РНБПП (разрушения налоговой базы и переноса прибыли) с февраля этого года и эффективной и своевременной реализации обусловленных этим действий. Вице-премьер отметил, что правительство РА, придавая важность членству Армении в этой платформе, ее также включило в качестве мероприятия в дорожную карту Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС.

Мгер Григорян и Людгер Шукнехт в ходе встречи коснулись также и оцифровки экономики, развития капитального рынка, сокращения оборота наличных средств и возможностей повышения инвестиционной привлекательности Армении.