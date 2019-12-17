Французская организация осуществит новые программы в области здравоохранения

Французская организация “Медицинская помощь и развитие” в рамках децентрализованного сотрудничества, подписанного между Гегаркуникской областью и областью Изер Французской Республики, в 2020 году реализует в Гегаркуникской области новые здравоохранительные программы.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, об этом сообщил ответственный за программы французской организации “Медицинская помощь и развитие” Жан-Клод Росе на встрече с губернатором Гегаркуника Гнелом Саносяном. “В рамках бюджета, выделенного нашей организации в 2019 году, мы уже завершили работы по ремонту медицинских амбулаторий общин Мец Масрик, Гегамасар и Гагарин. В первую декаду января войдут мы получим 6 аппаратов электрокардиограмм, которые будут предоставлены поликлинике Вардениса и сельским амбулаториям того же региона. С целью целевого использования оборудования и правильной расшифровки его результатов французская сторона в начале следующего года проведет курсы переподготовки специалистов. И поскольку в 2020 году департаментом Изера будут выделены финансовые средства для реализации здравоохранительных программ и в Гегаркуникской области, то прошу содействия областной администрации в вопросе выбора медицинских учреждений”, - отметил ответственный за программы организации “Медицинская помощь и развитие” Жан-Клод Росе.

В рамках сотрудничества Севан – Гренобль мэрией Гренобля предоставит поликлинике Севана аудиометр.

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством с департаментом Изер и осуществленными инвестициями, сообщив, что соответствующими подразделениями областной администрации уже подготовлен список тех амбулаторий, которые нуждаются ремонте. “Я рад, нашим частым встречам, мы каждый раз обсуждаем результаты проделанной работы и составляем новые планы. Я сторонник проведения учебных курсов, поскольку они будут способствовать целевому использованию оборудования, предоставляемого Вами. Что касается выбора амбулаторий, подлежащих ремонту, то мы это уже сделали”, - отметил Гнел Саносян.

Ответственный французской организации Жан-Клод Росе с местными специалистами с 18 декабря проведет осмотр медицинских учреждений, включенных в список ремонтных работ.

Хосров Хлгатян