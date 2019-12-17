Cпрос на крыс в России перед Новым годом вырос более чем вдвое

Спрос на главный символ наступающего 2020 года - крысу - вырос по сравнению с прошлым годом более чем вдвое, а предложение - в полтора раза. Это следует из исследования онлайн-агрегатора объявлений Avito.

"Главный символ наступающего 2020 года - крыса - стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года многие россияне решили обзавестись этим домашним питомцем - спрос на грызунов вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, а предложение - в полтора раза", - говорится в исследовании. Как отмечается, в среднем по стране купить крысу стало дороже, чем год назад: стоимость живых грызунов выросла на 17% (в среднем 500 рублей), а сувенир в виде крыс - на 24% (900 рублей),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Популярнее всего крысы оказались в Москве и Санкт-Петербурге (соответственно 18% и 15% от всего спроса по стране).