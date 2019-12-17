«Вечно молодая» 89-летняя бабушка поделилась секретами красоты

«Вечно молодая» 89-летняя жительница английского города Ричмонд поделилась секретами своей красоты и моложавой внешности. Ее слова приводит издание Daily Mail.

В 2014 году у Жозефины Левенштейн (Josephine Loewenstein) умер муж по имени Руперт (Rupert), с которым она прожила в браке 57 лет. Будучи вдовой, она выработала для себя строгий распорядок дня. «В 8:30 утра я ем на завтрак две столовые ложки гранолы или тост с джемом, — рассказывает она. — Затем я час гуляю с собакой и десять минут занимаюсь спортом. Обед — мой основной прием пищи. После него я позволяю себе час-полтора отдохнуть. Телевизор я смотрю уже после 17:00»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Оставаться в форме Левенштейн помогает ежедневная игра на пианино. «Я уделяю этому два часа в день, несмотря на слабое зрение, — подчеркнула британка. — Занятия на пианино — способ разбавить серые будни».

Британка также подчеркнула, что оставаться молодой ей помогают друзья, которым около 50 лет, — ровесники ее дочери. «Мы часто путешествуем вместе, вот недавно посетили знакомых в Ирландии. А еще я люблю устраивать дома концерты. Как правило, в год я организовываю около трех званных ужинов», — заключила Левенштейн.