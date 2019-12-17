Партия “Просвещенная Армения” назвала причину отзыва Давида Хажакяна из Совета старейшин Еревана

Намерение партии “Просвещенная Армения” отозвать своего единственного члена во фракции “Луйс” Совета старейшин Еревана Давида Хажакяна отнюдь не связано с его работой. В партии заметили, что фракция “Луйс” иногда отклоняется от принятого партией курса, бывают ситуации, которые находятся вне влияния даже Хажакяна, и за эти поступки партия не хочет нести ответственность.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сообщили руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян и депутат Мане Тандилян.

“Эта идея уже несколько раз обсуждалась, и вчера мы ее вновь обсуждать на уровне Совета правления партии, так как возникла проблема переосмысления участия партии “Просвещенная Армения” в Совете старейшин Еревана. Мы более чем довольны деятельностью Давида Хажакяна, он своей деятельностью показал, как должен работать оппозиционный совет. Но в то же время бывают ситуации, которые находятся вне влияния Хажакяна, однако он, как руководитель фракции, несет за это ответственность, которая распространяется на ППА. Партию “Просвещенная Армения” конкретно обвиняют в деятельности не наших членов”, - сказал Марукян и добавил, что до них доходят и отклики граждан, и исходя из этого они обсуждают вытекающие из них шаги.

Он отметил, что для них уже серьезная проблема - неустанно комментировать и разъяснять эти ситуации. Мы думаем, что не будем участвовать, чтобы никоим образом не становиться мишенью”, - отметил Марукян и выразил недовольство освещением работы Совета старейшин в СМИ.

Мане Тандилян подчеркнула, что партия ППА имеет свою повестку и идеологию как в НС, так и в Совете старейшин. “Следовательно, когда совет правления и партия оценивают, что фракция “Луйс” периодически отклоняется от партийной линии, мы должны суметь понять, насколько целесообразно наше участие, или в каком формате целесообразно продолжать. Мы должны нести ответственность за то, с чем полностью согласна партия. Следовательно, мы должны были обсудить, что надо делать в том случае, когда мы видим, что несем ответственность за то, что, по сути, не включено в повестку партии. И партия, по сути, не имеет влияния на эти действия”, - сказала Тандилян.

Этот вопрос был предметом обсуждения в Совете правления партии. Члены Совета заверили, что сейчас находятся в стадии интенсивных обсуждений, Хажакян еще продолжает считаться членом Совета старейшин.

17 декабря Марукян сообщил, что партия “Просвещенная Армения” обсуждает вопрос отзыва своего единственного члена в Совете старейшин Еревана Давида Хажакяна и целесообразности продолжения его деятельности в Совете старейшин.