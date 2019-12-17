Ответственные сферы сельского хозяйства представили фермерам Ширака программы содействияВ областной

В областной администрации Ширака 16 декабря было организовано обсуждение программ государственного содействия в сфере сельского хозяйства. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

В мероприятии приняли участие начальник управления по разработке сельскохозяйственных программ, использованию ресурсов и развитию кооперации Министерства экономики РА Ира Паносян, советник министра экономики РА Давид Давтян, депутат НС Софья Овсепян, представители областных властей, руководители общин, агрономы.

В ходе встречи ответственные лица сферы вкратце представили особенности программ государственной поддержки, предоставляемых бенефициарам, льгот в их рамках, изменения, внесенные в некоторые программы, коснулись предстоящих программ и инициатив и перспектив развития сферы.

“Мы представили заинтересованным сельским хозяйствам условия программ, и при разработке программ имели целью способствовать улучшению деятельности сельских хозяйств”, - отметила в своей речи Ира Паносян.

В числе программ, предусмотренных в сфере сельского хозяйства, Ира Паносян указала на программу нумерации и учета сельскохозяйственных животных, которая позволит уточнить поголовье и более эффективно организовать процесс охраны здоровья животных и профилактики болезней.

Советник министра Давид Давтян в свою очередь коснулся эффективной организации сельскохозяйственной деятельности, возможных шагов по повышению доходности.

Участникам встречи была предоставлена полная информация о теплицах, строительстве “умных” ферм, приобретении сельскохозяйственной техники и ряде других программ.