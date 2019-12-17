Названы самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Его слова приводит Daily Mail.

Сосабовски пояснил, что эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению. При этом из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка, отметил Сосабовски. Он также предостерег от игристых вин, которые приводят к быстрому опьянению,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врача, не стоит пытаться чередовать алкоголь с водой, чтобы замедлить опьянение, если речь идет о крепкий напитках с содержанием спирта в 40 процентов. Также не рекомендуется запивать легкие напитки тяжелыми.