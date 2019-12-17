В результате выявления теневого оборота было подсчитано и возвращено в госбюджет 214 млн драмов

Оперативным подразделением Комитета по государственным доходам Армении за 11 месяцев текущего года были раскрыты случаи теневого оборота, в результате чего в госбюджет было возвращено дополнительное налоговое обязательство на сумму 214 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

“Оперативное подразделение предприняло и осуществило широкомасштабные и эффективные меры, направленные на выявление теневого оборота. В частности, в ходе 86 мероприятий по уточнению реальных объемов реализации и цен на товары были зафиксированы ощутимые уточненные результаты. В результате налогоплательщики в налоговый орган представили уже уточненные расчеты-отчеты. В результате 86 мероприятий объем валового дохода по реализации увеличился на 1 млрд 571 млн драмов, а размер дополнительных налоговых обязательств, которые уже выплачены в госбюджет, составил 214 млн драмов”, - сказал Ованнисян.

Он отметил, что в выявленном теневом обороте малый бизнес практически отсутствует.

На вопрос, за 11 месяцев КГД удалось вывести из тени всего 214 млн драмов, Ованнисян ответил, что речь идет только о правовом блоке, большая часть которого приходится на оперативное подразделение. В результате инспекционных работ, осуществляемых другими подразделениями, выявлен теневой оборот на гораздо большую сумму, в результате чего начисленные дополнительные налоговые обязательства были выплачены или будут выплачены в госбюджет.

Ованнисян вспомнил, что ранее говорилось о больших объемах теневой экономики в Армении - в приблизительных цифрах - 40%, а сейчас, по приблизительным цифрам, она составляет 20 – 22%. Он заверил, что в стратегической программе КГД предусмотрены широкие программы и работы по сокращению теневой экономики.