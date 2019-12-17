В рамках рекламной кампании “Америабанка” клиент выиграл iPhone X

Один из клиентов “Америабанка”, открывший дистанционный “смарт счет”, который участвовал в рекламной кампании “Смарт счет - смарт телефон” 17 декабря во время розыгрыша рекламной лотереи выиграл смартфон “iPhone X”. Как передает Арменпресс, участникам лотереи посредством электронных сообщений заранее были предоставлены очередные номера.

Победителем был признан очередной номер 0818, который в присутствии СМИ и сотрудников банка был выбран из коробки жеребьевки по принципу случайности.

Руководитель службы цифрового банкинга “Америабанка” Григор Давтян отметил, что целью подобной кампании было поощрение перехода на идентификацию дистанционным путем и открытие смарт-счета.

“Дистанционный смарт-счет у нас уже имеют тысячи клиентов, которые обязательно должны быть гражданами Армении. В рекламной кампании приняли участие около 2000 человек”, - отметил Давтян.

Он также подчеркнул, что у них были клиенты, участвующие в рекламной кампании, чей день рождения 17 декабря, и “Америабанк” собирается преподнести им подарки.

Рекламная кампания “Смарт счет - смарт телефон” была проведена с 4 ноября по 10 декабря. Все клиенты, открывшие счета в рамках рекламной кампании, получили платежную карту MasterCard Gold с бесплатным обслуживанием.