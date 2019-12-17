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Кочарян переведен из больницы в УИУ “Ереван - Кентрон”

Кочарян переведен из больницы в УИУ “Ереван - Кентрон”

Второй президент Армении Роберт Кочарян переведен из медицинского центра “Измирлян” в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван – Кентрон”.

Эту информацию в беседе с Арменпресс подтвердил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

Роберт Кочарян был доставлен в больницу 11 декабря.

Обвиняемый по делу 1 марта Роберт Кочарян в начале октября был прооперирован в медицинском центре “Измирлян”.  Он находился в медицинском учреждении и 30 сентября, и 4 октября.




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