Кочарян переведен из больницы в УИУ “Ереван - Кентрон”
13:06, 17 Декабрь, 2019
Второй президент Армении Роберт Кочарян переведен из медицинского центра “Измирлян” в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван – Кентрон”.
Эту информацию в беседе с Арменпресс подтвердил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.
Роберт Кочарян был доставлен в больницу 11 декабря.
Обвиняемый по делу 1 марта Роберт Кочарян в начале октября был прооперирован в медицинском центре “Измирлян”. Он находился в медицинском учреждении и 30 сентября, и 4 октября.