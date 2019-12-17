Гринпис посоветовал делать елки к Новому году из лапника, книг и гирлянд

Экологи из организации "Гринпис Россия" советуют сделать елку к Новому году своими руками.

Говоря о том, из каких материалов лучше смастерить елку, специалисты Гринпис советуют делать ее из лапника, который можно собрать в лесу или бесплатно взять на елочных базарах. Также елку можно сделать из картона, книг или гирлянд, а также нарисовать на ткани. "Вариантов много, чем больше фантазии, тем интереснее ёлка", - отметил представитель пресс-службы организации в беседе с "Интерфаксом",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Гринпис также предлагает по возможности нарядить елку во дворе. Игрушки лучше делать из наиболее натуральных и перерабатываемых материалов: стекло, металл, бумага, дерево. "Если накопилось много ленточек от покупок, можно их использовать. Кто-то украшает мандаринами", - уточнил представитель пресс-службы.