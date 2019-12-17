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Названы самые популярные приложения десятилетия

Названы самые популярные приложения десятилетия

Аналитическая компания App Annie назвала самые популярные приложения и игры за прошедшее десятилетие. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Лидерами списка самых скачиваемых приложений стали Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp. Также в первую пятерку попали Instagram и Snapchat, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Также аналитики составили рейтинг самых экономически прибыльных приложений. Первую строчку в списке занял стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music.


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