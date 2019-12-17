Богатейший человек планеты назвал главные книги 2019 года

Основатель Microsoft Билл Гейтс, занимающий первое место среди богатейших людей планеты, составил подборку лучших, по его мнению, книг уходящего года. Об этом сообщает Forbes.

Говоря о прочитанном, бизнесмен назвал книгу «Американский брак». В романе Таяри Джонс рассказывается о темнокожей паре. «Эта история вас поглотит несмотря на тяжесть темы», — заверил Гейтс. Также в его списке оказались «Эти истины» Джилл Лепор об истории США, «Рост» Вацлава Смила о будущем планеты и «Готовы» Дианы Тавеннер. Последняя представляет из себя практическое руководство для тревожных родителей, которые хотят научить детей быть счастливыми,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Отдельно Гейтс отметил книгу «Зачем мы спим» Мэтью Уолкера. Рассказывая о ней, бизнесмен вспомнил, что в прошлом пренебрегал сном, считая это «признаком лени». Книга, заверил основатель Microsoft, заставила его пересмотреть свои привычки.

Состояние Гейтса оценивается примерно в 110 миллиардов долларов. Летом 2029-го он опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Отмечалось, что момент стал историческим, поскольку Гейтс никогда прежде не занимал место ниже второй строчки.