По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено 151 уголовное дело

В Армении за 11 месяцев 2019 г. следственные и следственные органы Комитета по государственным доходам возбудили 409 уголовных дел по экономическим преступлениям, на 63 больше по сравнению с прошлым годом, нанесенный государству ущерб составил 20,8 млрд. драмов. Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

“Подавляющее большинство из них - 151 дело - относится к уклонению от уплаты налогов, а по 36 случаям возбуждены уголовные дела по признакам преднамеренного банкротства - создания признаков неплатежеспособности. По факту нанесения ущерба государству в результате незаконной предпринимательской деятельности возбуждено 21 уголовное дело, по факту контрабанды наркотических средств и психотропных веществ возбуждено 128 уголовных дел”, -сказал Ованнисян.

В общей сложности в 2018 году было возбуждено 346 уголовных дел - на 63 меньше, нанесенный ущерб составил около 20,2 млрд. драмов.