Ушел из жизни прозаик, певец, композитор Ваграм Татикян

На 70-м году жизни скончался прозаик, певец, композитор Ваграм Татикян. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе писателей Армении.

Панихида состоится 17 декабря в 18: 00, в траурном зале “Адана” по адресу Егвардское шоссе, 112. Похороны 18 декабря, с 12 по 14 часов, из Союза писателей Армении.