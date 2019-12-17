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Ушел из жизни прозаик, певец, композитор Ваграм Татикян

Ушел из жизни прозаик, певец, композитор Ваграм Татикян

На 70-м году жизни скончался прозаик, певец, композитор Ваграм Татикян. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе писателей Армении.

Панихида состоится 17 декабря в 18: 00, в траурном зале “Адана” по адресу Егвардское шоссе, 112. Похороны 18 декабря, с 12 по 14 часов, из Союза писателей Армении.




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