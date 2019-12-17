КГД вернул в государственный бюджет более 46 млрд драмов

Комитет по государственным доходам Армении в январе - ноябре 2019 года вернул в госбюджет около 46,8 млрд драмов - налоговую сумму.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с представителями СМИ сказал заместитель председателя КГД Эдвард Ованнисян.

“В целом, в январе - ноябре 2019 года со стороны подразделений, осуществляющих правовые функции, в госбюджете было восстановлено около 46,8 млрд драмов против 24,5 млрд драмов прошлого года”, - сказал Ованнисян.

Он отметил, что в 46,8 млрд драмов большая часть приходится на сумму, восстановленную в результате работ по взысканию. За 11 месяцев этого года юридическим управлением было принято 26․108 решений о возвращении невыплаченных налогов на сумму 55,5 млрд. драмов, в результате чего в госбюджет была возвращена сумма в 37 млрд. драмов. В 2018 году было принято 5 382 решения на сумму 17,2 млрд драмов, восстановлено 13,2 млрд драмов.

“Было увеличен объем работ, в результате чего увеличилась взысканная сумма”, - отметил Ованнисян.

А генерацию обязательств он связал с экономической активностью.