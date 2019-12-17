Корпоративные абоненты Ucom самостоятельно выберут вложения и стоимость тарифного плана Бизнес Flexy

Благодаря постоплатному тарифному плану Бизнес Flexy корпоративные абоненты мобильных услуг Ucom, исходя из требований своего бизнеса, самостоятельно выберут объем минут, интернета и SMS-сообщений, в результате чего и сформируется соответствующий пакет.

Минимальная ежемесячная плата тарифного плана Бизнес Flexy составит 1900 драмов, оплатив которую, корпоративный абонент получит 4 ГБ высокоскоростного интернета, 300 минут для звонков во все местные сети, Арцах, США и Канаду, 300 SMS-сообщений для отправки во все местные сети и Арцах, а также возможность бесплатно воспользоваться приложением мобильного телевидения uMediaroom. Максимальная ежемесячная плата тарифного плана Бизнес Flexy составит 8400 драмов, оплатив которую, корпоративный абонент получит 40 ГБ высокоскоростного интернета, 3200 минут для звонков во все местные сети, Арцах, США и Канаду, 3200 SMS-сообщений для отправки во все местные сети и Арцах, а также возможность бесплатно воспользоваться приложением мобильного телевидения uMediaroom.

По исчерпании вложений, самостоятельно выбранных в рамках тарифного плана, абоненты продолжат бесплатно звонить внути мобильной сети Ucom и будут платить по тарифу в 3 драма/МБ при использовании мобильного интернета, 12 драмов/мин. при звонках во все местные сети, Арцах, США и Канаду, а также будут отправлять SMS-сообщения во все местные сети и Арцах по тарифу в 9 драмов/SMS. Стоимость каждого международного SMS-сообщения составит 20 драмов.

«Благодаря тарифному плану Бизнес Flexy корпоративные клиенты смогут самостоятельно решить, сколько интернета и минут необходимо именно их сотрудникам. Объем интернета в 4 ГБ, 7 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 40 ГБ можно в любой вариации сочетать с объемом в 300, 600, 1200, 1600 и 3200 минут и SMS-сообщений, в конечном счете получив то, что необходимо конкретному сотруднику», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Добавим, что отныне корпоративные абоненты компании Ucom смогут узнавать о новостях и предложениях, специально разрабатываемых именно для них, лайкнув Бизнес-страницу компании Ucom в Фейсбуке.