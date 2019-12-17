Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства в суде

В отделе по расследованию тяжких преступлений следственного управления города Еревана Следственного комитета РА завершено предварительное следствие по части, выделенной из уголовного дела по факту хулиганства группой лиц в резиденции Аван и Нор Норк суда общей юрисдикции города Еревана. Двум лицам предъявлены обвинения. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Ранее Следственный комитет сообщил, что 13 мая в 14:50 в Нор-Норкском отделении полиции 62-летний мужчина дал сообщение и объяснение о том, что в тот же день, около 14:30, в резиденции Аван и Нор-Норк суда общей юрисдикции города Еревана он был избит группой лиц.

В результате следственных действий, проведенных в ходе предварительного следствия, был выяснен ряд обстоятельств инцидента, в том числе и личности еще двух предполагаемых преступников, один из которых - житель города Абовян 1988 года рождения, другой - житель Еревана 1990 года рождения.

Согласно фактическим данным, полученным в ходе следствия, 13-го мая 2019 г., в районе 13: 30, на первом этаже административного здания администрации Аванского суда общей юрисдикции города Еревана трое лиц, угрожая применением насилия, уничтожая чужое имущество, умышленно грубо нарушили общественный порядок.

Это были жители города Ереван, 1991 и 1968 гг. рождения и 31-летний житель города Абовян. Они, не подчинившись требованиям полиции и судебных распорядителей, осуществляющих службу на месте, прекратить свои хулиганские действия и не ограничивать права личности, в составе группы умышленно грубо нарушили общественный порядок, применили насилие в отношении 62-летнего жителя Еревана. В результате была нарушена нормальная работа суда, сотрудников полиции и судебных распорядителей, осуществляющих там службу с целью обеспечения общественного порядка.

По совокупности полученных достаточных доказательств 29-летнему мужчине и 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 258 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения в их отношении избрана подписка о невыезде.

Объявлено о завершении предварительного следствия, и уголовное дело с ходатайством об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Относительно третьего лица, участвовавшего в инциденте - 31-летнего мужчину, по части, выделенной в отношении него, предварительное следствие завершилось в сентябре 2019 года. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 258 Уголовного кодекса Республики Армения, и уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.