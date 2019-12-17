Армянские тяжелоатлеты примут участие в розыгрыше Кубка мира

Несколько членов сборной Армении по тяжелой атлетике примут участие в очередном этапе розыгрыша Кубка мира в Катаре.

Как передает Арменпресс, в рейтинговом для Олимпийских игр турнире Армению представят Андраник Карапетян (81 кг), Акоп Мкртчян (96 кг), Рубен Алексанян (+109 кг), Гор Минасян (+109 кг).

Розыгрыш Кубка стартует 19-го декабря.