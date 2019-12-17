Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.

"Сорок три процента зарегистрированных избирателей утверждают, что одобряют работу, которую он делает, а 52% не одобряют", - говорится в пресс-релизе Quinnipiac University, обобщающем результаты опроса, опубликованного в понедельник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

До начала слушаний по импичменту в опросе, проведенном 23 октября, только 38% участников одобрили результаты президентской работы.

По словам аналитика Quinnipiac University Мэри Сноу, такой высокий уровень поддержки президента среди прочего обусловлен тем, что, по мнению избирателей, экономика в стране укрепилась. Особенно этому способствует "опустившийся до 50-летнего минимума уровень безработицы в сочетании с рекордно высокими показателями ценных бумаг".

Опрос проводился с 11 по 15 декабря среди 1390 зарегистрированных избирателей по всей стране. Статистическая погрешность составляет около 2,6%.