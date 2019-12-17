Партия “Просвещенная Армения” обсуждает вопрос отзыва Давида Хажакяна из Совета старейшин Еревана

В партии “Просвещенная Армения” обсуждается вопрос об отзыве своего единственного члена в Совете старейшин Еревана Давида Хажакяна и целесообразности продолжения его деятельности в Совете старейшин.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель партии “Просвещенная Армения”, руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.