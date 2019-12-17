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Завершено предварительное следствие по делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего

Завершено предварительное следствие по делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего

Следственным управлением Следственного комитета Армении по Лорийской области завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего в Лорийской области. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, обвинение выдвинуто несовершеннолетнему 2004 г. р.

Ранее сообщалось, что 27 апреля 2019 года в 16:20 житель Лорийской области с диагнозом ”проникающие колото-резаные раны левой половины грудной клетки и левой половины шеи, геморрагический шок, агональное состояние 4-й степени был доставлен в медицинский центр “Ташир” МЗ РА, где в тот же день, не приходя в сознание, скончался.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью телесные повреждения во время инцидента, произошедшего при споре по личным вопросам, с применением ножа со стороны сверстника.

По совокупности полученных достаточных доказательств несовершеннолетнему 2004 г. р. предъявлено обвинение по части 1 статьи 104 УК РА. В качестве меры пресечения избран арест.

Объявлено завершение предварительного расследования, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.




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