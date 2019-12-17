Завершено предварительное следствие по делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего

Следственным управлением Следственного комитета Армении по Лорийской области завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего в Лорийской области. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, обвинение выдвинуто несовершеннолетнему 2004 г. р.

Ранее сообщалось, что 27 апреля 2019 года в 16:20 житель Лорийской области с диагнозом ”проникающие колото-резаные раны левой половины грудной клетки и левой половины шеи, геморрагический шок, агональное состояние 4-й степени был доставлен в медицинский центр “Ташир” МЗ РА, где в тот же день, не приходя в сознание, скончался.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью телесные повреждения во время инцидента, произошедшего при споре по личным вопросам, с применением ножа со стороны сверстника.

По совокупности полученных достаточных доказательств несовершеннолетнему 2004 г. р. предъявлено обвинение по части 1 статьи 104 УК РА. В качестве меры пресечения избран арест.

Объявлено завершение предварительного расследования, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.