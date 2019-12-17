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В Китае 14 горняков погибли из-за выброса газа на угольной шахте

В Китае 14 горняков погибли из-за выброса газа на угольной шахте

Минимум 14 горняков погибли, еще двое остаются заблокированными под землей в результате выброса газа на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло в ночь на вторник в уезде Аньлу. По предварительным данным, в момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На место происшествия уже прибыли представители местного правительства, различных ведомств, а также экстренные службы, ведется расследование причин аварии.

 




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БелТА

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